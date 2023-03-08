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Медики «скорой» вернули к жизни 30-летнюю харьковчанку

Общество 19:55   08.03.2023
Елена Нагорная
Медики «скорой» вернули к жизни 30-летнюю харьковчанку Фото: Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф

7 марта в Харькове бригада скорой помощи реанимировала 30-летнюю женщину, которая была в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщают в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, однако что конкретно произошло — не уточняют.

«За успешную проведенную реанимацию благодарим бригаду №401 в составе: врача Ирины Зудовой, фельдшера Дмитрия Бутенко, водителя Вячеслава Денисюка. Благодаря вашим слаженным и профессиональным действиям женщина была спасена! Желаем больной скорейшего выздоровления!», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 19:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 марта в Харькове бригада скорой помощи реанимировала 30-летнюю женщину, которая была в состоянии клинической смерти.".