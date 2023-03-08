Медики «скорой» вернули к жизни 30-летнюю харьковчанку
Фото: Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф
7 марта в Харькове бригада скорой помощи реанимировала 30-летнюю женщину, которая была в состоянии клинической смерти.
Об этом сообщают в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, однако что конкретно произошло — не уточняют.
«За успешную проведенную реанимацию благодарим бригаду №401 в составе: врача Ирины Зудовой, фельдшера Дмитрия Бутенко, водителя Вячеслава Денисюка. Благодаря вашим слаженным и профессиональным действиям женщина была спасена! Желаем больной скорейшего выздоровления!», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 марта в Харькове бригада скорой помощи реанимировала 30-летнюю женщину, которая была в состоянии клинической смерти.".