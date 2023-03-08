Медики «скорой» вернули к жизни 30-летнюю харьковчанку

7 марта в Харькове бригада скорой помощи реанимировала 30-летнюю женщину, которая была в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщают в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, однако что конкретно произошло — не уточняют.

«За успешную проведенную реанимацию благодарим бригаду №401 в составе: врача Ирины Зудовой, фельдшера Дмитрия Бутенко, водителя Вячеслава Денисюка. Благодаря вашим слаженным и профессиональным действиям женщина была спасена! Желаем больной скорейшего выздоровления!», — говорится в публикации.