Медики “швидкої” повернули до життя 30-річну харків’янку
7 березня у Харкові бригада швидкої допомоги реанімувала 30-річну жінку, яка була у стані клінічної смерті.
Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, проте що конкретно сталося – не уточнюють.
“За успішну проведену реанімацію дякуємо бригаді №401 у складі: лікарки Ірини Зудової, фельдшера Дмитра Бутенка, водія В’ячеслава Денисюка. Завдяки вашим злагодженим та професійним діям жінку було врятовано! Бажаємо хворій швидкого одужання!”, — йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 19:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 березня у Харкові бригада швидкої допомоги реанімувала 30-річну жінку, яка була у стані клінічної смерті.".