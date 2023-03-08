Медики “швидкої” повернули до життя 30-річну харків’янку

7 березня у Харкові бригада швидкої допомоги реанімувала 30-річну жінку, яка була у стані клінічної смерті.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, проте що конкретно сталося – не уточнюють.

“За успішну проведену реанімацію дякуємо бригаді №401 у складі: лікарки Ірини Зудової, фельдшера Дмитра Бутенка, водія В’ячеслава Денисюка. Завдяки вашим злагодженим та професійним діям жінку було врятовано! Бажаємо хворій швидкого одужання!”, — йдеться у публікації.