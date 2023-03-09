В Харьковской области за неделю уничтожили 620 взрывоопасных предметов
В Харьковской области за неделю обследовали 1,5 км участков автодорог и 0,4 км железнодорожных путей, сообщили в Департаменте гражданской защиты ХОВА.
Со 2 по 8 марта подразделения взрывотехников привлекали 176 раз, спасатели проверили 6,5 км линий электропередач.
Только 8 марта в Харьковской области разминировали 0,5 га территории, 2,4 км линий электропередач, а также уничтожили 153 взрывоопасных предмета.
За неделю уничтожили 620 взрывоопасных предметов.
Призываем жителей области соблюдать осторожность! В регионе остается высокая минная опасность.
При обнаружении взрывоопасных предметов срочно звоните по телефону 101.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 16:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за неделю обследовали 1,5 км участков автодорог и 0,4 км железнодорожных путей, сообщили в Департаменте гражданской защиты ХОВА.".