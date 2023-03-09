В Харьковской области за неделю уничтожили 620 взрывоопасных предметов

В Харьковской области за неделю обследовали 1,5 км участков автодорог и 0,4 км железнодорожных путей, сообщили в Департаменте гражданской защиты ХОВА.

Со 2 по 8 марта подразделения взрывотехников привлекали 176 раз, спасатели проверили 6,5 км линий электропередач.

Только 8 марта в Харьковской области разминировали 0,5 га территории, 2,4 км линий электропередач, а также уничтожили 153 взрывоопасных предмета.

За неделю уничтожили 620 взрывоопасных предметов.

Призываем жителей области соблюдать осторожность! В регионе остается высокая минная опасность.

При обнаружении взрывоопасных предметов срочно звоните по телефону 101.