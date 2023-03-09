На Харківщині за тиждень знищили 620 вибухонебезпечних предметів
У Харківській області за тиждень обстежили 1,5 км ділянок автошляхів та 0,4 км залізничних колій, повідомили у Департаменті цивільного захисту ХОВА.
Загалом із 2 по 8 березня підрозділи вибухотехніків залучали 176 разів, рятувальники перевірили 6,5 км ліній електропередач.
Так, тільки 8 березня на Харківщині розмінували 0,5 га території, 2,4 км ліній електропередач, а також знищили 153 вибухонебезпечні предмети.
За тиждень знищили 620 вибухонебезпечних предметів.
Закликаємо жителів області бути обережними! У регіоні залишається висока мінна небезпека.
У разі виявлення вибухонебезпечних предметів терміново телефонуйте за номером 101.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 16:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за тиждень обстежили 1,5 км ділянок автошляхів та 0,4 км залізничних колій, повідомили у Департаменті цивільного захисту ХОВА.".