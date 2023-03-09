Live
  • Четвер 09.03.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.57
    • 🟢

На Харківщині за тиждень знищили 620 вибухонебезпечних предметів

Суспільство 16:28   09.03.2023
Оксана Якушко
На Харківщині за тиждень знищили 620 вибухонебезпечних предметів

У Харківській області за тиждень обстежили 1,5 км ділянок автошляхів та 0,4 км залізничних колій, повідомили у Департаменті цивільного захисту ХОВА.

Загалом із 2 по 8 березня підрозділи вибухотехніків залучали 176 разів, рятувальники перевірили 6,5 км ліній електропередач.

Так, тільки 8 березня на Харківщині розмінували 0,5 га території, 2,4 км ліній електропередач, а також знищили 153 вибухонебезпечні предмети.

За тиждень знищили 620 вибухонебезпечних предметів.

Закликаємо жителів області бути обережними! У регіоні залишається висока мінна небезпека.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів терміново телефонуйте за номером 101.

Читайте також: Мешканець Харківщини підірвався на міні на власному подвір’ї. Дані Синєгубова

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

18:38
Мешканець Харківщини підірвався на міні на власному подвір’ї. Дані Синєгубова
08:44
Потерпілих від обстрілів на Харківщині за добу немає – Синєгубов
11:36
Суд зобов’язав ХОВА привести до належного стану пам’ятку архітектури
18:22
Близько 10 населених пунктів обстріляла армія рф на Харківщині – Генштаб ЗСУ
09:00
У Куп’янську рятувальники після обстрілу знайшли під завалами загиблого – ДСНС

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині за тиждень знищили 620 вибухонебезпечних предметів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 16:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за тиждень обстежили 1,5 км ділянок автошляхів та 0,4 км залізничних колій, повідомили у Департаменті цивільного захисту ХОВА.".