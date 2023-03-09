На Харківщині за тиждень знищили 620 вибухонебезпечних предметів

У Харківській області за тиждень обстежили 1,5 км ділянок автошляхів та 0,4 км залізничних колій, повідомили у Департаменті цивільного захисту ХОВА.

Загалом із 2 по 8 березня підрозділи вибухотехніків залучали 176 разів, рятувальники перевірили 6,5 км ліній електропередач.

Так, тільки 8 березня на Харківщині розмінували 0,5 га території, 2,4 км ліній електропередач, а також знищили 153 вибухонебезпечні предмети.

За тиждень знищили 620 вибухонебезпечних предметів.

Закликаємо жителів області бути обережними! У регіоні залишається висока мінна небезпека.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів терміново телефонуйте за номером 101.