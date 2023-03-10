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Харьковчанин постил в соцсетях Ленина, Сталина и серп и молот: что ему грозит

Общество 17:56   10.03.2023
Елена Нагорная
Харьковчанин постил в соцсетях Ленина, Сталина и серп и молот: что ему грозит Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура передала в Октябрьский райсуд Харькова суд обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины, который систематически в течение 2022 года распространял в соцсетях сообщения с изображениями коммунистической и советской символики.

Мужчина делился изображениями серпа и молота, пятиконечной звезды, плуга, фото советских деятелей Ленина и Сталина, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Таким образом он нарушил закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Кроме того, харьковчанин в интернете поддерживал действия государства-агрессора против Украины.

Мужчине инкриминируют распространение, публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч. 2 ст. 436-1 УК Украины) и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в Октябрьский райсуд Харькова суд обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины, который систематически в течение 2022 года распространял в соцсетях сообщения с изображениями коммунистической и советской символики.".