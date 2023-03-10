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Харків’янин постив у соцмережах Леніна, Сталіна та серп і молот: що з ним буде

Суспільство 17:56   10.03.2023
Олена Нагорна
Харків’янин постив у соцмережах Леніна, Сталіна та серп і молот: що з ним буде

Прокуратура передала до Жовтневого райсуду Харкова суд обвинувальний акт щодо 38-річного чоловіка, який систематично протягом 2022 року поширював у соцмережах повідомлення із зображеннями комуністичної та радянської символіки.

Чоловік ділився зображеннями серпа та молота, п’ятикутної зірки, плуга, фото радянських діячів Леніна та Сталіна, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Таким чином він порушив закон України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Крім того, харків’янин в інтернеті підтримував дії держави-агресорки проти України.

Чоловікові інкримінують поширення, публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ч. 2 ст. 436-1 КК України) та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 17:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала до Жовтневого райсуду Харкова суд обвинувальний акт щодо 38-річного чоловіка, який систематично протягом 2022 року поширював у соцмережах повідомлення із зображеннями комуністичної та радянської символіки.".