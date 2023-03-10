Харків’янин постив у соцмережах Леніна, Сталіна та серп і молот: що з ним буде
Прокуратура передала до Жовтневого райсуду Харкова суд обвинувальний акт щодо 38-річного чоловіка, який систематично протягом 2022 року поширював у соцмережах повідомлення із зображеннями комуністичної та радянської символіки.
Чоловік ділився зображеннями серпа та молота, п’ятикутної зірки, плуга, фото радянських діячів Леніна та Сталіна, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Таким чином він порушив закон України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.
Крім того, харків’янин в інтернеті підтримував дії держави-агресорки проти України.
Чоловікові інкримінують поширення, публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ч. 2 ст. 436-1 КК України) та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 17:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала до Жовтневого райсуду Харкова суд обвинувальний акт щодо 38-річного чоловіка, який систематично протягом 2022 року поширював у соцмережах повідомлення із зображеннями комуністичної та радянської символіки.".