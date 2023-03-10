За сутки почти 12 тысяч харьковчан пришли в «пункти незламності»

Наибольшее количество людей обратилось за помощью в «пункти незламності» ночью — с 18:00 до 9:00.

«Более 11,8 тыс. харьковчан воспользовались «пунктами незламності» за сутки 9 марта во время блэкаута, вызванного российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. В частности, по состоянию на 12:00 в них находилось 1440 человек, на 15:00 – 2211, на 18:00 – 3654, с 18:00 до 9:00 – 3906″, — сообщила статистику пресс-служба Харьковской мэрии.

Всего в Харькове работают 64 таких пункта. Там можно зарядить мобильные, согреться. Также доступен интернет.

Узнать, где находится ближайший «пункт незламності» можно на сайте, а также в telegram— или viber-боте.

Кроме того, на базе школ в городе работают пункты выдачи бесплатного питания.