За сутки почти 12 тысяч харьковчан пришли в «пункти незламності»
Фото: facebook Сергея Зеленского
Наибольшее количество людей обратилось за помощью в «пункти незламності» ночью — с 18:00 до 9:00.
«Более 11,8 тыс. харьковчан воспользовались «пунктами незламності» за сутки 9 марта во время блэкаута, вызванного российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. В частности, по состоянию на 12:00 в них находилось 1440 человек, на 15:00 – 2211, на 18:00 – 3654, с 18:00 до 9:00 – 3906″, — сообщила статистику пресс-служба Харьковской мэрии.
Всего в Харькове работают 64 таких пункта. Там можно зарядить мобильные, согреться. Также доступен интернет.
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Узнать, где находится ближайший «пункт незламності» можно на сайте, а также в telegram— или viber-боте.
Кроме того, на базе школ в городе работают пункты выдачи бесплатного питания.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наибольшее количество людей обратилось за помощью в «пункти незламності» ночью — с 18:00 до 9:00".