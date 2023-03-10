Live
  • П’ятниця 10.03.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

За добу майже 12 тисяч харків’ян прийшли до “пунктів незламності”

Суспільство 12:01   10.03.2023
Оксана Горун
За добу майже 12 тисяч харків’ян прийшли до “пунктів незламності” Фото: Фейсбук Сергія Зеленського

Найбільша кількість людей звернулася за допомогою до “пунктів незламності” вночі – з 18:00 до 9:00.

“Понад 11,8 тис. харків’ян скористалися “пунктами незламності” за добу 9 березня під час блекауту, викликаного російськими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, станом на 12:00 в них перебувало 1440 осіб, на 15:00 – 2211, на 18:00 – 3654, з 18:00 до 9:00 – 3906″, – повідомила статистику пресслужба Харківської мерії.

Загалом у Харкові працюють 64 таких пункти. Там можна зарядити мобільні, зігрітися. Також доступний інтернет.

Читайте також: “Кілька днів” – Укренерго про терміни на стабілізацію енергопостачання Харкова

Дізнатися, де знаходиться найближчий “пункт незламності” можна на сайті, а також у telegram– або viber-боті.

Крім того, на базі шкіл у місті працюють пункти видачі безкоштовного харчування.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:53
Поліцейські запрошують харків’ян у гості: зарядити телефони та зігрітися
08:27
Як зв’язатися зі “швидкою” в Харкові в блекаут: інструкція
07:56
У поліції Харківщини повідомили, як з ними зв’язатися в блекаут
10:51
Мерія Харкова опублікувала карту автобусних маршрутів на час блекауту
19:27
У Харкові вшосте перезапустили систему опалення після суботнього блекауту

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За добу майже 12 тисяч харків’ян прийшли до “пунктів незламності”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 12:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільша кількість людей звернулася за допомогою до “пунктів незламності” вночі – з 18:00 до 9:00".