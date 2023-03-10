За добу майже 12 тисяч харків’ян прийшли до “пунктів незламності”
Фото: Фейсбук Сергія Зеленського
Найбільша кількість людей звернулася за допомогою до “пунктів незламності” вночі – з 18:00 до 9:00.
“Понад 11,8 тис. харків’ян скористалися “пунктами незламності” за добу 9 березня під час блекауту, викликаного російськими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, станом на 12:00 в них перебувало 1440 осіб, на 15:00 – 2211, на 18:00 – 3654, з 18:00 до 9:00 – 3906″, – повідомила статистику пресслужба Харківської мерії.
Загалом у Харкові працюють 64 таких пункти. Там можна зарядити мобільні, зігрітися. Також доступний інтернет.
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Дізнатися, де знаходиться найближчий “пункт незламності” можна на сайті, а також у telegram– або viber-боті.
Крім того, на базі шкіл у місті працюють пункти видачі безкоштовного харчування.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 12:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільша кількість людей звернулася за допомогою до “пунктів незламності” вночі – з 18:00 до 9:00".