Нардепам показали, что россияне сделали с экопарком под Харьковом (видео)
Представители комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, которые 10 марта провели выездное заседание в Харькове, также посетили экопарк рядом с городом, который подвергся значительным разрушениям в результате российской агрессии.
«Ущерб, нанесенный как природе, так и всему тому, что мы создавали десять лет, действительно огромный», — говорится в заметке к видео на странице экопарка в Facebook.
Видео: «Фельдман Экопарк»
Во время выездного заседания глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что по факту повреждения территории и уничтожения более трехсот редких животных и птиц в ландшафтном парке проводится расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
«Самое трагичное, что во время эвакуации животных погибли волонтеры, среди которых 15 летний юноша», — сказал Фильчаков.
Читайте также: Разминировать «Фельдман Экопарк» под Харьковом помогут иностранные компании
При этом размер материального ущерба вследствие ударов по экопарку глава прокуратуры не назвал.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Нардепам показали, что россияне сделали с экопарком под Харьковом (видео)»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 22:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, которые 10 марта провели выездное заседание в Харькове, также посетили экопарк рядом с городом, который подвергся значительным разрушениям в результате российской агрессии.".