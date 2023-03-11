Нардепам показали, что россияне сделали с экопарком под Харьковом (видео)

Представители комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, которые 10 марта провели выездное заседание в Харькове, также посетили экопарк рядом с городом, который подвергся значительным разрушениям в результате российской агрессии.

«Ущерб, нанесенный как природе, так и всему тому, что мы создавали десять лет, действительно огромный», — говорится в заметке к видео на странице экопарка в Facebook.

Видео: «Фельдман Экопарк»

Во время выездного заседания глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что по факту повреждения территории и уничтожения более трехсот редких животных и птиц в ландшафтном парке проводится расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

«Самое трагичное, что во время эвакуации животных погибли волонтеры, среди которых 15 летний юноша», — сказал Фильчаков.

При этом размер материального ущерба вследствие ударов по экопарку глава прокуратуры не назвал.