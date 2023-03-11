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Нардепам показали, що росіяни зробили з екопарком під Харковом (відео)

22:07   11.03.2023
Олена Нагорна
Нардепам показали, що росіяни зробили з екопарком під Харковом (відео)

Представники комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, які 10 березня провели виїзне засідання у Харкові, також відвідали екопарк поряд із містом, який зазнав значних руйнувань внаслідок російської агресії.

“Збиток, нанесений як природі, так і всьому тому, що ми створювали десять років, дійсно величезний”, – йдеться у дописі до відео на сторінці екопарку у Facebook.

Відео: “Фельдман Екопарк”

Під час виїзного засідання голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що за фактом пошкодження території та знищення понад трьохсот рідкісних тварин та птахів у ландшафтному парку проводиться розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

“Найтрагічніше, що під час евакуації тварин загинули волонтери, серед яких 15 річний юнак”, – сказав Фільчаков.

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При цьому розмір матеріальної шкоди внаслідок ударів по екопарку очільник прокуратури не назвав.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 22:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, які 10 березня провели виїзне засідання у Харкові, також відвідали екопарк поряд із містом, який зазнав значних руйнувань внаслідок російської агресії.".