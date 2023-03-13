Восстановление разрушенной пятиэтажки в Харькове – на финишной прямой (фото)

В пятиэтажки на улице Танкопия, пострадавшей в результате вражеского обстрела, восстановительные работы уже ведутся внутри квартир.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. По их информации, продолжаются работы по восстановлению парапета и вентиляционных каналов на крыше дома.

«В доме уже заменили входную дверь в подъезд и поврежденные двери квартир», — сообщили в горсовете.

Также строители ремонтируют плиты перекрытия между 4-м и 5-м этажами. Работы продолжаются уже и внутри разрушенных квартир.