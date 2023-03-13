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Восстановление разрушенной пятиэтажки в Харькове – на финишной прямой (фото)

Общество 15:53   13.03.2023
Виктория Яковенко
Восстановление разрушенной пятиэтажки в Харькове – на финишной прямой (фото) Разрушенная пятиэтажка

 В пятиэтажки на улице Танкопия, пострадавшей в результате вражеского обстрела, восстановительные работы уже ведутся внутри квартир.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. По их информации, продолжаются работы по восстановлению парапета и вентиляционных каналов на крыше дома.

восстановление
Фото: Харьковский горсовет

«В доме уже заменили входную дверь в подъезд и поврежденные двери квартир», — сообщили в горсовете.

работы
Фото: Харьковский горсовет

Также строители ремонтируют плиты перекрытия между 4-м и 5-м этажами. Работы продолжаются уже и внутри разрушенных квартир.

Напомним: В Харькове отстроили три этажа разрушенной обстрелом пятиэтажки

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 15:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " В пятиэтажки на улице Танкопия, пострадавшей в результате вражеского обстрела, восстановительные работы уже ведутся внутри  квартир. ".