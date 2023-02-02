В Харькове отстроили три этажа разрушенной обстрелом пятиэтажки (фото)

Строители, восстанавливающие дом на улице Танкопия в Харькове, уже добрались до крыши.

Свежие фото пятиэтажки, которую решили восстановить, несмотря на существенные разрушения, опубликовала пресс-служба Харьковской мэрии.

В мэрии отметили, что при попадании снаряда в этом доме была разрушена кровля, стены фасада и перекрытия. Пострадали три этажа. На опубликованных фото видно, что рабочие уже восстанавливают крышу здания. А также ведут внутренние работы.

Дом на улице Танкопия пострадал от российского обстрела еще весной 2022 года. О решении его восстановить в мэрии сообщили в октябре.