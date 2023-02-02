В Харькове отстроили три этажа разрушенной обстрелом пятиэтажки (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Строители, восстанавливающие дом на улице Танкопия в Харькове, уже добрались до крыши.
Свежие фото пятиэтажки, которую решили восстановить, несмотря на существенные разрушения, опубликовала пресс-служба Харьковской мэрии.
В мэрии отметили, что при попадании снаряда в этом доме была разрушена кровля, стены фасада и перекрытия. Пострадали три этажа. На опубликованных фото видно, что рабочие уже восстанавливают крышу здания. А также ведут внутренние работы.
Читайте также: Подъезд дома в центре Харькова после ракетного удара полностью отстроят — мэр
Дом на улице Танкопия пострадал от российского обстрела еще весной 2022 года. О решении его восстановить в мэрии сообщили в октябре.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове отстроили три этажа разрушенной обстрелом пятиэтажки (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строители, восстанавливающие дом на улице Танкопия в Харькове, уже добрались до крыши".