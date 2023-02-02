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В Харькове отстроили три этажа разрушенной обстрелом пятиэтажки (фото)

Общество 10:33   02.02.2023
Оксана Горун
В Харькове отстроили три этажа разрушенной обстрелом пятиэтажки (фото) Фото: Харьковский горсовет

Строители, восстанавливающие дом на улице Танкопия в Харькове, уже добрались до крыши.

Свежие фото пятиэтажки, которую решили восстановить, несмотря на существенные разрушения, опубликовала пресс-служба Харьковской мэрии.

В Харькове восстанавливают дом на улице Танкопия после обстрелов 3
Фото: Харьковский горсовет

В мэрии отметили, что при попадании снаряда в этом доме была разрушена кровля, стены фасада и перекрытия. Пострадали три этажа. На опубликованных фото видно, что рабочие уже восстанавливают крышу здания. А также ведут внутренние работы.

В Харькове восстанавливают дом на улице Танкопия после обстрелов 2
Фото: Харьковский горсовет

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    • Дом на улице Танкопия пострадал от российского обстрела еще весной 2022 года. О решении его восстановить в мэрии сообщили в октябре.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 10:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строители, восстанавливающие дом на улице Танкопия в Харькове, уже добрались до крыши".