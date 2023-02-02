У Харкові відбудували три поверхи зруйнованої обстрілом п’ятиповерхівки (фото)

Будівельники, які відновлюють будинок на вулиці Танкопія в Харкові, вже дісталися даху.

Свіжі фото п’ятиповерхівки, яку вирішили відновити, попри суттєві руйнування, опублікувала пресслужба Харківської мерії.

У мерії зазначили, що при влучанні снаряда в цьому будинку було зруйновано покрівлю, стіни фасаду та перекриття. Постраждали три поверхи. На опублікованих фото видно, що робітники вже відновлюють дах будівлі. Також ведуть внутрішні роботи.

Будинок на вулиці Танкопія постраждав від російського обстрілу ще навесні 2022 року. Про рішення його відновити в мерії повідомили в жовтні.