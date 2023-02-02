У Харкові відбудували три поверхи зруйнованої обстрілом п’ятиповерхівки (фото)
Фото: Харківська міськрада
Будівельники, які відновлюють будинок на вулиці Танкопія в Харкові, вже дісталися даху.
Свіжі фото п’ятиповерхівки, яку вирішили відновити, попри суттєві руйнування, опублікувала пресслужба Харківської мерії.
У мерії зазначили, що при влучанні снаряда в цьому будинку було зруйновано покрівлю, стіни фасаду та перекриття. Постраждали три поверхи. На опублікованих фото видно, що робітники вже відновлюють дах будівлі. Також ведуть внутрішні роботи.
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Будинок на вулиці Танкопія постраждав від російського обстрілу ще навесні 2022 року. Про рішення його відновити в мерії повідомили в жовтні.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівельники, які відновлюють будинок на вулиці Танкопія в Харкові, вже дісталися даху".