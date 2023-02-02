Live
  • Четвер 02.02.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

У Харкові відбудували три поверхи зруйнованої обстрілом п’ятиповерхівки (фото)

Суспільство 10:33   02.02.2023
Оксана Горун
У Харкові відбудували три поверхи зруйнованої обстрілом п’ятиповерхівки (фото) Фото: Харківська міськрада

Будівельники, які відновлюють будинок на вулиці Танкопія в Харкові, вже дісталися даху.

Свіжі фото п’ятиповерхівки, яку вирішили відновити, попри суттєві руйнування, опублікувала пресслужба Харківської мерії.

У Харкові відновлюють будинок на вулиці Танкопія після обстрілу 3

У мерії зазначили, що при влучанні снаряда в цьому будинку було зруйновано покрівлю, стіни фасаду та перекриття. Постраждали три поверхи. На опублікованих фото видно, що робітники вже відновлюють дах будівлі. Також ведуть внутрішні роботи.

У Харкові відновлюють будинок на вулиці Танкопія після обстрілу 2

  • Читайте також: Під Харковом встановлюють модульні будинки для тих, хто залишився без житла

    • Будинок на вулиці Танкопія постраждав від російського обстрілу ще навесні 2022 року. Про рішення його відновити в мерії повідомили в жовтні.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    21:16
    Під’їзд дому в центрі Харкова після ракетного удару повністю відбудують – мер
    20:57
    135 розбитих обстрілами будинків відновили в Харкові у 2022 році – Терехов
    11:40
    У мерії повідомили, на яких вулицях у Харкові ремонтують будинки
    10:22
    Під Харковом встановлюють модульні будинки для тих, хто залишився без житла
    17:06
    Ремзавод замінований, а цементний скоро не запрацює – ексмер Балаклії

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові відбудували три поверхи зруйнованої обстрілом п’ятиповерхівки (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 10:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівельники, які відновлюють будинок на вулиці Танкопія в Харкові, вже дісталися даху".