Відновлення зруйнованої п’ятиповерхівки у Харкові – на фінішній прямій (фото)
зруйнована п’ятиповерхівка
У п’ятиповерхівці на вулиці Танкопія, у Харкові, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу, відновлювальні роботи ведуться вже всередині квартир.
Про це повідомили у Харківській міській раді. За інформацією мерії, наразі тривають роботи з відновлення парапету та вентиляційних каналів на покрівлі будинку.
«У будинку вже замінили вхідні двері до під’їзду та пошкоджені двері квартир», – повідомили у міськраді.
Також будівельники ремонтують плити перекриття між 4-м та 5-м поверхами. Роботи тривають вже всередині зруйнованих квартир.
Нагадаємо: У Харкові відбудували три поверхи зруйнованої обстрілом п’ятиповерхівки
Новини за темою:
Ви читали новину: «Відновлення зруйнованої п’ятиповерхівки у Харкові – на фінішній прямій (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятиповерхівці на вулиці Танкопія, у Харкові, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу, відновлювальні роботи ведуться вже всередині квартир. ".