Відновлення зруйнованої п’ятиповерхівки у Харкові – на фінішній прямій (фото)

У п’ятиповерхівці на вулиці Танкопія, у Харкові, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу, відновлювальні роботи ведуться вже всередині квартир.

Про це повідомили у Харківській міській раді. За інформацією мерії, наразі тривають роботи з відновлення парапету та вентиляційних каналів на покрівлі будинку.

«У будинку вже замінили вхідні двері до під’їзду та пошкоджені двері квартир», – повідомили у міськраді.

Також будівельники ремонтують плити перекриття між 4-м та 5-м поверхами. Роботи тривають вже всередині зруйнованих квартир.