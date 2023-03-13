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Відновлення зруйнованої п’ятиповерхівки у Харкові – на фінішній прямій (фото)

Суспільство 15:53   13.03.2023
Вікторія Яковенко
Відновлення зруйнованої п’ятиповерхівки у Харкові – на фінішній прямій (фото) зруйнована п’ятиповерхівка

У п’ятиповерхівці на вулиці Танкопія, у Харкові, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу, відновлювальні роботи ведуться вже всередині квартир.

Про це повідомили у Харківській міській раді. За інформацією мерії, наразі тривають роботи з відновлення парапету та вентиляційних каналів на покрівлі будинку.

відновлення
Фото: Харківська міська рада

«У будинку вже замінили вхідні двері до під’їзду та пошкоджені двері квартир», – повідомили у міськраді.

роботи
Фото: Харківська міська рада

Також будівельники ремонтують плити перекриття між 4-м та 5-м поверхами. Роботи тривають вже всередині зруйнованих квартир.

Нагадаємо: У Харкові відбудували три поверхи зруйнованої обстрілом п’ятиповерхівки 

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 15:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятиповерхівці на вулиці Танкопія, у Харкові, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу, відновлювальні роботи ведуться вже всередині квартир. ".