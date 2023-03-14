Фонд гарантирования вкладов заявил о захвате помещений банка в Харькове

В Фонде считают, что помещения на Сумской, Донец-Захаржевского и Академика Павлова в Харькове, принадлежащие «Мегабанку», захватили рейдеры.

«Под прикрытием войны путем неправомерной сделки за один день были отчуждены объекты недвижимости АО «Мегабанк» в Харькове на сумму почти 361 млн грн. Фонд призывает правоохранительные органы остановить неправомерные действия и защитить интересы государства в лице Фонда и кредиторов банка и уже обратился в СБУ с заявлением о совершенном уголовном преступлении. От возврата этих активов зависят перспективы расчета с кредиторами банка», — заявили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

По информации Фонда, речь идут о трех нежилых помещениях (одно из них — в самом центре Харькова на «Стекляшке») по адресам: улица Сумская, 39; ул. Донца-Захаржевского, 6/8, и улица Академика Павлова, 160.

«16 февраля, согласно информации из государственных реестров, частным нотариусом Одесского городского нотариального округа по имени Журавель М.В. было перерегистрировано право собственности на имущество банка общей стоимостью почти 361 млн грн на постороннее лицо — Джунь Наталью Ивановну. Основанием для осуществления регистрационных действий стал договор купли-продажи, заключенный 16 февраля 2023 года», — сообщили подробности в Фонде.

Перед этим объекты побывали в начале февраля в ипотеке у двух юридических лиц, в том числе подсанкционной компании «Роял пей Юроп», и стали предметом судебного разбирательства.

«После признания банка неплатежеспособным в связи с нарушением действующего законодательства Украины при заключении соответствующих договоров, уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию АО «Мегабанк» обратилось в хозяйственный суд Харьковской области с исковыми заявлениями о признании указанных сделок недействительными», — пояснили в Фонде.

Сейчас дело в суде, а Фонд гарантирования вкладов обратился во все инстанции, чтобы вернуть помещения, которые попытались «увести».

«Фонд отмечает: от возврата активов на баланс банка зависят перспективы расчета с кредиторами банка. На сегодняшний день общая сумма акцептованных требований кредиторов АО «Мегабанк» составляет более 8 млрд грн», — сообщили специалисты.