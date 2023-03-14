Фонд гарантування вкладів заявив про захоплення приміщень банку в Харкові

У Фонді вважають, що приміщення на Сумській, Донець-Захаржевського та Академіка Павлова у Харкові, що належать “Мегабанку”, захопили рейдери.

“Під прикриттям війни, шляхом неправомірної оборудки за один день було відчужено об’єкти нерухомості АТ «Мегабанк» у Харкові на суму майже 361 млн грн. Фонд закликає правоохоронні органи зупинити неправомірні дії та захистити інтереси держави в особі Фонду та кредиторів банку і вже звернувся до СБУ із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. Від повернення цих активів залежать перспективи розрахунку із кредиторами банку”, – заявили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

За інформацією Фонду, йдеться про три нежитлові приміщення (одне з них – у самому центрі Харкова, на “Скляшці”) за адресами: вулиця Сумська, 39; вул. Донця-Захаржевського, 6/8, та вулиця Академіка Павлова, 160.

“16 лютого, відповідно до інформації з державних реєстрів, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу на ім’я Журавель М.В. було перереєстровано право власності на майно банку загальною вартістю майже 361 млн грн на сторонню особу – Джунь Наталію Іванівну. Підставою для здійснення реєстраційних дій став договір купівлі-продажу, укладений 16 лютого 2023 року”, – повідомили подробиці у Фонді.

Перед цим об’єкти побували на початку лютого в іпотеці двох юридичних осіб, у тому числі підсанкційної компанії “Роял пей Юроп”, і стали предметом судового розгляду.

“Після визнання банку неплатоспроможним у зв’язку з порушенням діючого законодавства України при укладенні відповідних договорів, уповноважена особа Фонду на ліквідацію АТ “Мегабанк” звернулася до господарського суду Харківської області з позовними заявами про визнання вказаних правочинів недійсними”, – пояснили у Фонді.

Зараз справа в суді, а Фонд гарантування вкладів звернувся до всіх інстанцій, щоб повернути приміщення, які спробували “увести”.

“Фонд наголошує: від повернення активів на баланс банку залежать перспективи розрахунку із кредиторами банку. На сьогодні загальна сума акцептованих вимог кредиторів АТ “Мегабанк” становить понад 8 млрд грн”, – повідомили фахівці.