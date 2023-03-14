В ВС ВСУ назвали причины сегодняшних масштабных воздушных тревог

В Воздушных силах ВСУ объяснили, что причины масштабных воздушных тревог 14 марта — активность тактической авиации РФ, угроза применения ОТРК наземного базирования и полеты МиГ-31К.

Около 10:00 тревога звучала на юге, севере и востоке Украины, и это было связано с активностью тактической авиации.

«В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли повреждения гражданской инфраструктуре», — рассказали в Воздушных силах.

С 10:27 на востоке Украины существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования.

В 15:26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения баллистических ракет.

Остальные тревоги — в 13:00, 14:30 и 16:30 — объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет «Кинжал» с авиабазы «Саваслейка». Воздушные тревоги, связанные с МиГ-31К не были длительными, скорее всего это тренировочные полеты.