У ПС ЗСУ назвали причини сьогоднішніх масштабних повітряних тривог
У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що причини масштабних повітряних тривог 14 березня – активність тактичної авіації РФ, загроза застосування ОТРК наземного базування та польоти МіГ-31К.
Близько 10:00 тривога лунала на півдні, півночі та сході України, і це було пов’язано з активністю тактичної авіації.
“Зокрема, на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі“, – розповіли у Повітряних силах.
З 10:27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.
О 15:26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування балістичних ракет.
Інші тривоги – о 13:00, 14:30 та 16:30 – оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет “Кинджал” з авіабази “Саваслейка”. Повітряні тривоги, пов’язані з МіГ-31К, не були тривалими, швидше за все це тренувальні польоти.
Читайте також: Ракета, що летіла на Харків, впала в районі Бєлгорода – соцмережі (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «У ПС ЗСУ назвали причини сьогоднішніх масштабних повітряних тривог»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що причини масштабних повітряних тривог 14 березня – активність тактичної авіації РФ, загроза застосування ОТРК наземного базування та польоти МіГ-31К.".