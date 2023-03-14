У ПС ЗСУ назвали причини сьогоднішніх масштабних повітряних тривог

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що причини масштабних повітряних тривог 14 березня – активність тактичної авіації РФ, загроза застосування ОТРК наземного базування та польоти МіГ-31К.

Близько 10:00 тривога лунала на півдні, півночі та сході України, і це було пов’язано з активністю тактичної авіації.

“Зокрема, на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі“, – розповіли у Повітряних силах.

З 10:27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.

О 15:26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування балістичних ракет.

Інші тривоги – о 13:00, 14:30 та 16:30 – оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет “Кинджал” з авіабази “Саваслейка”. Повітряні тривоги, пов’язані з МіГ-31К, не були тривалими, швидше за все це тренувальні польоти.