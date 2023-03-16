Фермерам Харьковщины поможет ООН
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) дополнительно распределит семена сельскохозяйственных культур среди 455 наиболее уязвимых фермеров в Харьковской области.
Об этом сообщают в управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Речь идет о высококачественных сортах семян подсолнечника и кукурузы, предоставленных Японским агентством международного сотрудничества (JICA). В целом ООН распределит 3200 посевных единиц семян подсолнечника и 2700 кукурузы. Это позволит засеять до 10700 га земли.
«Соответствующие критериям заявители могут выбрать, что они желают получить: 10 посевных единиц семян подсолнечника или 20 посевных семян кукурузы», — уточнили в Госпродпотребслужбе.
Эта поддержка позволит фермерам защитить свои источники дохода и восстановить цепочки добавленной стоимости в сельском хозяйстве, разрушенные войной.
Прием заявок продолжается до 19 марта через Государственный аграрный реестр (ГАР).
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) дополнительно распределит семена сельскохозяйственных культур среди 455 наиболее уязвимых фермеров в Харьковской области.".