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Фермерам Харьковщины поможет ООН

Общество 12:18   16.03.2023
Виктория Яковенко
Фермерам Харьковщины поможет ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) дополнительно распределит семена сельскохозяйственных культур среди 455 наиболее уязвимых фермеров в Харьковской области.

Об этом сообщают в управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Речь идет о высококачественных сортах семян подсолнечника и кукурузы, предоставленных Японским агентством международного сотрудничества (JICA). В целом ООН распределит 3200 посевных единиц семян подсолнечника и 2700 кукурузы. Это позволит засеять до 10700 га земли.

«Соответствующие критериям заявители могут выбрать, что они желают получить: 10 посевных единиц семян подсолнечника или 20 посевных семян кукурузы», — уточнили в Госпродпотребслужбе.

Эта поддержка позволит фермерам защитить свои источники дохода и восстановить цепочки добавленной стоимости в сельском хозяйстве, разрушенные войной.

Прием заявок продолжается до 19 марта через Государственный аграрный реестр (ГАР).

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 12:18;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) дополнительно распределит семена сельскохозяйственных культур среди 455 наиболее уязвимых фермеров в Харьковской области.".