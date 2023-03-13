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Япония поможет фермерам Харьковщины: семян закупили на более $1 млн

Мир 12:28   13.03.2023
Оксана Горун
Япония поможет фермерам Харьковщины: семян закупили на более $1 млн Фото: Минагрополитики Украины

Япония готова передать харьковским аграриям семена подсолнечника и кукурузы. О международной помощи сообщило министерство агрополитики и продовольствия Украины после встречи министра Николая Сольского  с японской делегацией.

«Правительство Японии и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) обеспечат фермеров Харьковщины семенами подсолнечника и кукурузы в рамках весенней посевной», — сообщила подробности пресс-служба Минагрополитики Украины.

Проект помощи презентовали на встрече с участием представителей посольства Японии в Украине и Офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Правительство Японии закупило семена на сумму более $1 млн. Они уже доставлено на склады Украины, и харьковские аграрии смогут подать заявки на его получение через Государственный аграрный реестр», — отметили в министерстве.

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Систему получения семян в министерстве пообещали сообщить позже — на сайте ведомства.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 12:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Япония готова передать харьковским аграриям семена подсолнечника и кукурузы. О международной помощи сообщило министерство агрополитики и продовольствия Украины после встречи министра Николая Сольского  с японской делегацией".