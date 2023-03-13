Японія допоможе фермерам Харківщини: насіння закупили на понад $1 млн
Японія готова передати харківським аграріям насіння соняшнику та кукурудзи. Про міжнародну допомогу повідомило міністерство агрополітики та продовольства України після зустрічі міністра Миколи Сольського з японською делегацією.
“Уряд Японії та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) забезпечать фермерів Харківщини насінням соняшнику та кукурудзи в рамках весняної посівної”, – повідомила подробиці пресслужба Мінагрополітики України.
Проєкт допомоги презентували на зустрічі за участю представників посольства Японії в Україні та Офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
“Уряд Японії закупив насіння на суму в понад $1 млн. Воно вже доставлене на склади України та харківські аграрії зможуть подати заявки на його отримання через Державний аграрний реєстр“, – зазначили в міністерстві.
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Систему отримання насіння у міністерстві пообіцяли повідомити пізніше – на сайті відомства.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 12:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Японія готова передати харківським аграріям насіння соняшнику та кукурудзи. Про міжнародну допомогу повідомило міністерство агрополітики та продовольства України після зустрічі міністра Миколи Сольського з японською делегацією".