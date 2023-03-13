Японія допоможе фермерам Харківщини: насіння закупили на понад $1 млн

Японія готова передати харківським аграріям насіння соняшнику та кукурудзи. Про міжнародну допомогу повідомило міністерство агрополітики та продовольства України після зустрічі міністра Миколи Сольського з японською делегацією.

“Уряд Японії та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) забезпечать фермерів Харківщини насінням соняшнику та кукурудзи в рамках весняної посівної”, – повідомила подробиці пресслужба Мінагрополітики України.

Проєкт допомоги презентували на зустрічі за участю представників посольства Японії в Україні та Офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

“Уряд Японії закупив насіння на суму в понад $1 млн. Воно вже доставлене на склади України та харківські аграрії зможуть подати заявки на його отримання через Державний аграрний реєстр“, – зазначили в міністерстві.

Систему отримання насіння у міністерстві пообіцяли повідомити пізніше – на сайті відомства.