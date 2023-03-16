Фермерам Харківщини допоможе ООН
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) додатково розподілить насіння сільськогосподарських культур серед 455 найбільш вразливих фермерів у Харківській області.
Про це повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Йдеться про високоякісні сорти насіння соняшнику та кукурудзи, надані Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).
Загалом ООН розподілить 3 200 посівних одиниць насіння соняшника та 2 700 кукурудзи. Це дозволить засіяти до 10 700 га землі.
«Заявники, які відповідають критеріям, можуть вибрати, що вони бажають отримати: 10 посівних одиниць насіння соняшника або 20 посівних насіння кукурудзи», – уточнили у Держпродспоживслужбі.
Ця підтримка дозволить фермерам захистити свої джерела доходу та відновити ланцюжки доданої вартості в сільському господарстві, що були зруйновані війною.
Прийом заявок триває до 19 березня через Державний аграрний реєстр (ДАР).
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 12:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) додатково розподілить насіння сільськогосподарських культур серед 455 найбільш вразливих фермерів у Харківській області.".