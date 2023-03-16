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Фермерам Харківщини допоможе ООН

Суспільство 12:18   16.03.2023
Вікторія Яковенко
Фермерам Харківщини допоможе ООН

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО)  додатково розподілить насіння сільськогосподарських культур серед 455 найбільш вразливих фермерів у Харківській області.

Про це повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Йдеться про високоякісні сорти насіння соняшнику та кукурудзи, надані Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Загалом ООН розподілить 3 200 посівних одиниць насіння соняшника та 2 700 кукурудзи. Це дозволить засіяти до 10 700 га землі.

«Заявники, які відповідають критеріям, можуть вибрати, що вони бажають отримати: 10 посівних одиниць насіння соняшника або 20 посівних насіння кукурудзи», – уточнили у Держпродспоживслужбі.

Ця підтримка дозволить фермерам захистити свої джерела доходу та відновити ланцюжки доданої вартості в сільському господарстві, що були зруйновані війною.

Прийом заявок триває до 19 березня через Державний аграрний реєстр (ДАР).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 12:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО)  додатково розподілить насіння сільськогосподарських культур серед 455 найбільш вразливих фермерів у Харківській області.".