Как на Харьковщине получить медпомощь в случае блэкаута. Данные облздрава

Все экстренные службы имеют резервные системы связи, поэтому работают и в случае блэкаута. А все больницы, где оказывается стационарная помощь, на 100% обеспечены генераторами.

Об этом рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

По его словам, в случае отсутствия мобильной связи у больного «скорую» можно вызвать во всех «пунктах незламності». Там всегда есть мобильный интернет. Также можно обратиться в полицию, к спасателям. Кроме того, когда пропадает связь, кареты скорой помощи останавливаются в людных местах.

Также Хаустов проинформировал о работе во время блэкаута медицинских учреждений области.

«Сейчас все больницы, где оказывается стационарная помощь, обеспечены на 100% генераторами. Особенно там, где есть реанимация. Что касается первички, то там большие генераторы не нужны. Там более маленькие генераторы для того, чтобы либо обеспечить работу Starlink, либо обеспечить работу холодильников. Где могут держаться вакцины или другие лекарства. Фактически первичка дооснащается сейчас генераторами. Относительно случаев, чтобы при условно блэкауте прекращалась медицинская помощь, то нет. Таких случаев нет», — сказал Хаустов.