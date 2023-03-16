Як на Харківщині отримати меддопомогу в разі блекауту. Дані облздоров’я

Усі екстрені служби мають резервні системи зв’язку, тому працюють у разі блекауту. А всі лікарні, де надається стаціонарна допомога, на 100% забезпечені генераторами.

Про це на брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

За його словами, у разі відсутності мобільного зв’язку у хворого “швидку” можна викликати у всіх “пунктах незламності”. Там завжди є мобільний інтернет. Також можна звернутися до поліції, до рятувальників. Крім того, коли зникає зв’язок, карети швидкої допомоги зупиняються у людних місцях.

Також Хаустов поінформував про роботу під час блекауту медичних закладів області.

“Зараз всі лікарні, де надається стаціонарна допомога, забезпечені на 100% генераторами. Особливо там, де є реанімація. Щодо первинки, то там великі генератори не потрібні. Там більш маленькі генератори для того, щоб або забезпечити роботу Starlink, або забезпечити роботи холодильників. Де можуть триматися вакцини або інші ліки. Фактично первинка дооснащується зараз генераторами. Стосовно випадків якщо при умовно блекауті припинялася медична допомога, то ні. Таких випадків немає“, — сказав Хаустов.