На Харьковщине подорожали овощи и подешевели яйца — облстат (инфографика)

В феврале продукты и безалкогольные напитки в Харьковской области по сравнению с январем подорожали на 0,4%.

Больше всего — на 7% — выросли в цене овощи, сообщают в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Цены на другие продукты поднялись на столь существенно. Фрукты подорожали на 1,4%, безалкогольные напитки — на 1%, хлеб — на 0,2%, мясо и мясопродукты — на 0,1%.

В то же время на 2,6-0,4% подешевели рис, продукты переработки зерновых, молоко, подсолнечное масло, сыр и мягкий сыр (творог), макаронные изделия, яйца, кисломолочная продукция, масло.

Напомним, что в январе цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,5%.