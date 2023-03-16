На Харьковщине подорожали овощи и подешевели яйца — облстат (инфографика)
Инфографика облстата
В феврале продукты и безалкогольные напитки в Харьковской области по сравнению с январем подорожали на 0,4%.
Больше всего — на 7% — выросли в цене овощи, сообщают в Главном управлении статистики в Харьковской области.
Цены на другие продукты поднялись на столь существенно. Фрукты подорожали на 1,4%, безалкогольные напитки — на 1%, хлеб — на 0,2%, мясо и мясопродукты — на 0,1%.
В то же время на 2,6-0,4% подешевели рис, продукты переработки зерновых, молоко, подсолнечное масло, сыр и мягкий сыр (творог), макаронные изделия, яйца, кисломолочная продукция, масло.
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Напомним, что в январе цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,5%.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 21:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В феврале продукты и безалкогольные напитки в Харьковской области по сравнению с январем подорожали на 0,4%.".