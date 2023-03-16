На Харківщині подорожчали овочі та подешевшали яйця – облстат (інфографіка)
У лютому продукти та безалкогольні напої у Харківській області порівняно із січнем подорожчали на 0,4%.
Найбільше – на 7% – зросли в ціні овочі, повідомляють у Головному управлінні статистики у Харківській області.
Ціни на інші продукти піднялися не настільки суттєво. Фрукти подорожчали на 1,4%, безалкогольні напої – на 1%, хліб – на 0,2%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,1%.
Водночас на 2,6-0,4% подешевшали рис, продукти переробки зернових, молоко, соняшникова олія, сир та м’який сир (творог), макаронні вироби, яйця, кисломолочна продукція та масло.
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Нагадаємо, що в січні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,5%.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 21:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лютому продукти та безалкогольні напої у Харківській області порівняно із січнем подорожчали на 0,4%.".