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На Харківщині подорожчали овочі та подешевшали яйця – облстат (інфографіка)

Економіка 21:49   16.03.2023
Олена Нагорна
На Харківщині подорожчали овочі та подешевшали яйця – облстат (інфографіка)

У лютому продукти та безалкогольні напої у Харківській області порівняно із січнем подорожчали на 0,4%.

Найбільше – на 7% – зросли в ціні овочі, повідомляють у Головному управлінні статистики у Харківській області.

Ціни на інші продукти піднялися не настільки суттєво. Фрукти подорожчали на 1,4%, безалкогольні напої – на 1%, хліб – на 0,2%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,1%.

Водночас на 2,6-0,4% подешевшали рис, продукти переробки зернових, молоко, соняшникова олія, сир та м’який сир (творог), макаронні вироби, яйця, кисломолочна продукція та масло.

Читайте також:  Яйця подешевшають до 40-45 гривень за десяток: експертка назвала строки

Нагадаємо, що в січні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,5%.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 21:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лютому продукти та безалкогольні напої у Харківській області порівняно із січнем подорожчали на 0,4%.".