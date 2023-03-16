На Харківщині подорожчали овочі та подешевшали яйця – облстат (інфографіка)

У лютому продукти та безалкогольні напої у Харківській області порівняно із січнем подорожчали на 0,4%.

Найбільше – на 7% – зросли в ціні овочі, повідомляють у Головному управлінні статистики у Харківській області.

Ціни на інші продукти піднялися не настільки суттєво. Фрукти подорожчали на 1,4%, безалкогольні напої – на 1%, хліб – на 0,2%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,1%.

Водночас на 2,6-0,4% подешевшали рис, продукти переробки зернових, молоко, соняшникова олія, сир та м’який сир (творог), макаронні вироби, яйця, кисломолочна продукція та масло.

Нагадаємо, що в січні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,5%.