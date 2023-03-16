С приходом весны харьковчане избавляются от старых вещей: КВБО обновят технику
Фото: КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»
Коммунальщики на протяжении весны планируют провести комплекс работ по обновлению спецтехники и мусорных контейнеров.
Как сообщил директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Алексей Артикуленко, планируется обновить 145 единиц спецтехники, 618 бункеров, 474 контейнера и 1350 урн для сбора ТБО.
«С приходом весны харьковчане начали избавляться от старых и ненужных вещей, что также увеличивает нагрузку на предприятие», — сообщил Артикуленко.
Коммунальщики обратились к харьковчанам с просьбой выбрасывать крупногабаритные отходы в контейнеры-бункеры, размещенные в специально отведенных местах.
Артикуленко также напомнил, что для жителей и предприятий, чьи помещения пострадали от обстрелов оккупантов, заказать бункер на сутки можно бесплатно.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 12:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики на протяжении весны планируют провести комплекс работ по обновлению спецтехники и мусорных контейнеров.".