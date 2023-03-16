С приходом весны харьковчане избавляются от старых вещей: КВБО обновят технику

Коммунальщики на протяжении весны планируют провести комплекс работ по обновлению спецтехники и мусорных контейнеров.

Как сообщил директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Алексей Артикуленко, планируется обновить 145 единиц спецтехники, 618 бункеров, 474 контейнера и 1350 урн для сбора ТБО.

«С приходом весны харьковчане начали избавляться от старых и ненужных вещей, что также увеличивает нагрузку на предприятие», — сообщил Артикуленко.

Коммунальщики обратились к харьковчанам с просьбой выбрасывать крупногабаритные отходы в контейнеры-бункеры, размещенные в специально отведенных местах.

Артикуленко также напомнил, что для жителей и предприятий, чьи помещения пострадали от обстрелов оккупантов, заказать бункер на сутки можно бесплатно.