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С приходом весны харьковчане избавляются от старых вещей: КВБО обновят технику

Общество 12:58   16.03.2023
Виктория Яковенко
С приходом весны харьковчане избавляются от старых вещей: КВБО обновят технику Фото: КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

Коммунальщики на протяжении весны планируют провести комплекс работ по обновлению спецтехники и мусорных контейнеров.

Как сообщил директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Алексей Артикуленко, планируется обновить 145 единиц спецтехники, 618 бункеров, 474 контейнера и 1350 урн для сбора ТБО.

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Фото: КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

«С приходом весны харьковчане начали избавляться от старых и ненужных вещей, что также увеличивает нагрузку на предприятие», — сообщил Артикуленко.

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Фото: КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

Коммунальщики обратились к харьковчанам с просьбой выбрасывать крупногабаритные отходы в контейнеры-бункеры, размещенные в специально отведенных местах.

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Фото: КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

Артикуленко также напомнил, что для жителей и предприятий, чьи помещения пострадали от обстрелов оккупантов, заказать бункер на сутки можно бесплатно.

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Фото: КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 12:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики на протяжении весны планируют провести комплекс работ по обновлению спецтехники и мусорных контейнеров.".