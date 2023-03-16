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З настанням весни харків’яни позбавляються старих речей: КВПВ оновлять техніку

Суспільство 12:58   16.03.2023
Вікторія Яковенко
З настанням весни харків’яни позбавляються старих речей: КВПВ оновлять техніку Фото: КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”

Комунальники протягом весни планують провести комплекс робіт з оновлення спецтехніки та сміттєвих контейнерів.

Як повідомив директор КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» Олексій Артикуленко, планується оновити 145 одиниць спецтехніки, 618 бункерів, 474 контейнери та 1350 урн для збору ТБО.

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Фото: КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”

«З приходом весни харків’яни почали позбавлятися від старих та непотрібних речей, що також збільшує навантаження на підприємство», – повідомив Артикуленко.

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Фото: КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”

Комунальники звернулися до харків’ян із проханням викидати великогабаритні відходи у контейнери-бункери, розміщені у спеціально відведених місцях.

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Фото: КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”

Артикуленко також нагадав, що для громадян та підприємств, чиї приміщення постраждали від обстрілів окупантів, замовити бункер на добу можна безкоштовно.

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Фото: КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 12:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники протягом весни планують провести комплекс робіт з оновлення спецтехніки та сміттєвих контейнерів.".