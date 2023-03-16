З настанням весни харків’яни позбавляються старих речей: КВПВ оновлять техніку

Комунальники протягом весни планують провести комплекс робіт з оновлення спецтехніки та сміттєвих контейнерів.

Як повідомив директор КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» Олексій Артикуленко, планується оновити 145 одиниць спецтехніки, 618 бункерів, 474 контейнери та 1350 урн для збору ТБО.

«З приходом весни харків’яни почали позбавлятися від старих та непотрібних речей, що також збільшує навантаження на підприємство», – повідомив Артикуленко.

Комунальники звернулися до харків’ян із проханням викидати великогабаритні відходи у контейнери-бункери, розміщені у спеціально відведених місцях.

Артикуленко також нагадав, що для громадян та підприємств, чиї приміщення постраждали від обстрілів окупантів, замовити бункер на добу можна безкоштовно.