Первый фестиваль украинского кино в Канаде — глазами харьковчанки (фото)

В столице Канады Торонто накануне впервые провели фестиваль современного украинского кино TUFF-2023. Вырученные от продажи билетов деньги пойдут на дроны для ВСУ.

Как создавали фестиваль TUFF-2023 и какие фильмы вошли в программу, с места сообщила наша коллега Елена Скалецкая.

Торонто славится всевозможными фестивалями. Мы слышали о Международном Торонтском кинофестивале TIFF. Теперь просим приветствовать TUFF — Фестиваль Украинского кино в Торонто, который прошел впервые. Произошло это событие по инициативе Романа Лысяка. По профессии Роман архитектор, строящий дома, и к кинематографу отношения не имел, однако имеет отношение к Украине по своему происхождению.

«Я смотрел фильмы польского кинофестиваля и задумался А почему у нас нет в Канаде украинского кинофестиваля? И когда я стал искать современное украинское кино, я был удивлен, какие же хорошие фильмы сейчас снимают в Украине. Ленты для показов выбирали, опираясь на собственные предпочтения, смотрели трейлеры, а также принимали во внимание оценки критиков.

Подборка лент получилась очень мощной и разнообразной по жанру, тематике, хотя месседж любви к стране, своему жизненному пути, потерям, страданиям, борьбе проходит через все фильмы», — поделился Лысяк.

Ирина Цилик — победительница независимого кинофестиваля «Санденс» как лучший режиссер за фильм «Земля голубая как апельсин» поздравляла зрителей Торонто с экрана в специальном обращении. Ее фильм открыл фестиваль.

Ирина — из Херсонской области. Приехала в Канаду чуть более, чем полгода назад. После показа фильма сказала: «Мы смогли понять чувства этих людей, только когда война пришла в наши дома». Лента рассказывает о семье из Донбасса. Женщина принимает нелегкое решение остаться вместе с детьми в «красной» зоне — под обстрелами, выживая благодаря гуманитарной помощи. Она верит, что скоро война закончится и нужно будет восстанавливать город.

Мировая премьера фильма «Домой» состоялась на 72-м Каннском кинофестивале в 2019 году. Этот полнометражный режиссерский дебют Наримана Алиева, молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения, также смогли посмотреть зрители. Как и «Памфин» — полнометражный игровой дебют Дмитрия Сухолиткого-Собчука, представлявший Украину на Каннском кинофестивале 2022 года.

Трагикомедия Антонио Лукича «Мои мысли тихие» получила множество наград и была представлена более чем на 70 международных кинофестивалях. Теперь зрители Торонто аплодировали замечательному актерскому дуэту Ирме Витовской и Андрею Лидаговскому.

Валентин Васянович стал давно известен сначала как документалист, потом раскрыл себя и как мастер полного игрового метра. «Атлантида» 2019 года — лауреат Венецианского кинофестиваля — и «Отблеск» 2021 года Валентина Васяновича были показаны на TUFF-2023. И лента «Юлия голубая» американского режиссера с украинскими корнями Рокси Топорович также вошла в программу показа.

Одна из зрительниц — Наталья, переселенка из Одессы, призналась, что даже не сдерживала слез во время просмотра: «Это как флешбек. Снова переживать те мгновения, которые с нами произошли в начале войны. Словами это не описать, а вот на экране с героями этих историй — это все можно почувствовать».

Екатерина Процик волонтер от «Второй фронт для Украины»(Second Front Ukraine Foundation), ставшей партнером TUFF 2023, рассказала куда пойдут деньги, вырученные от продажи билетов.

«Продолжим покупать дроны. Мы специально создали этот проект «Железные птички для Украины», потому что дроны — это глаза наших защитников. И это главный запрос, который к нам приходит от наших военных». За три дня фестиваля собрали 30 тысяч канадских долларов.

Организаторы, партнеры, зрители TUFF считают, что поддерживать Украину нужно во всех фронтах — и на военном, и на культурном. Потому что именно свою культуру, язык, историю, право на свободу защищают наши защитники от российской агрессии.