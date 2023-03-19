Перший фестиваль українського кіно в Канаді – очима харків’янки (фото)

У столиці Канади Торонто напередодні провели фестиваль сучасного українського кіно TUFF-2023. Виручені від продажу квитків гроші підуть на дрони для ЗСУ.

Як створювали фестиваль TUFF-2023 та які фільми увійшли до програми, з місця повідомила наша колега Олена Скалецька.

Торонто славиться різноманітними фестивалями. Ми чули про Міжнародний Торонтський кінофестиваль TIFF. Тепер просимо вітати TUFF Фестиваль Українського кіно у Торонто, який відбувся вперше. Сталася ця подія за ініціативою Романа Лисяка. По професії Роман архітектор, будує дома й до кінематографа відношення не мав, проте має відношення до України за своїм походженням.

“Я дивився фільми польського кінофестивалю та замислився А чому ми не маємо в Канаді українського кінофесту? І коли я став шукати сучасне українське кіно, я був здивований, які ж гарні фільми зараз знімають в Україні. Стрічки для показів вибирали спираючись на власні уподобання, дивились трейлери, а також брали до уваги оцінки критиків. Підбірка стрічок вийшла дуже потужною та різноманітною за жанром, тематикою, хоча меседж любові до країни, свого життєвого шляху, втрат, страждань, боротьби проходить через усі фільми”, – поділився Лисяк.

Ірина Цилік – переможниця незалежного кінофестивалю “Санденс” як найкращий режисер за фільм “Земля блакитна як апельсин” вітала глядачів Торонто з екрана в спеціальному зверненні. Її фільм відкрив фестиваль.

Ірина з Херсонської області приїхала до Канади трохи пів року тому. Після показу фільму сказала: “Ми змогли зрозуміти, почуття цих людей, тільки коли війна прийшла в наші будинки”. Стрічка розповідає про родину із Донбасу. Жінка приймає нелегке рішення залишитися разом із дітьми у червоній зоні під обстрілами, виживаючи, завдяки гуманітарній допомозі. Вона вірить, що незабаром війна закінчиться і треба буде відновлювати місто.

Світова прем’єра фільму “Додому” відбулася на 72 Канському кінофестивалі у 2019 році. Це повнометражний режисерський дебют Нарімана Алієва молодого українського режисера кримськотатарського походження також змогли подивитись глядачі. Як і “Памфін” – повнометражний ігровий дебют Дмитра Сухолиткого-Собчука, який представляв Україну на Канському кінофестивалі 2022 року.

Трагікомедія Антоніо Лукіча “Мої думки тихі” здобула безліч нагород і була представлена ​​більш ніж на 70 міжнародних кінофестивалях. Тепер глядачі Торонто аплодували чудовому акторському дуету – Ірмі Вітовській та Андрію Лідаговському.

Валентин Васянович став давно відомий спочатку, як документаліст, потім розкрив себе і як майстер повного ігрового метра. “Атлантида” 2019 лауреат Венеціанського кінофестивалю і “Відблиск” 2021 Валентина Васяновича були показані на TUFF 2023. І стрічка “Юлія блакитна” американської режисерки з українським корінням Роксі Топоровіч також увійшла в програму показу.

Одна з глядачок кінопоказу Наталя, переселенка з Одеси, сказала, що навіть не стримувала сліз під час перегляду: “Це як флешбек. Знову переживати ті миті, що з нами відбулись на початку війни. Словами це не описати, а ось на екрані з героями цих історій, це все можно відчути”.

Катерина Процик волонтер від “Другий фронт для України”(Second Front Ukraine Foundation), який став партнером TUFF 2023, розповіла куди підуть гроші, виручені від продажу квитків: “Продовжимо купувати дрони.Ми спеціально створили цей проєкт “Залізні пташки для України”, тому що дрони – це очі наших захисників. І це головний запит, який до нас доходить від наших військових”.

За три дні фестивалю з 10 по 12 березня було зібрано 30 тисяч канадських доларів.

Організатори, партнери, глядачі TUFF вважають, що підтримувати нашу країну потрібно на всіх фронтах – на військовому та культурному. Тому що саме свою культуру, мову, історію, право на свободу боронять наші захисники від російської агресії.