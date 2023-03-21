На Харьковщине полицейский, предавший Украину, подорвался на мине

Бывший полицейский из Изюма так торопился убежать от возмездия, что подорвался на мине. Он выжил, но теперь предателю грозит пожизненное. Дело передали в суд.

«Бывший участковый офицер полиции сектора превенции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области во время оккупации г. Изюм перешел на сторону врага. Он добровольно вступил в должность «участкового инспектора полиции» в незаконно созданном оккупационном органе «Изюмское районное управление полиции Харьковской области», — напомнила историю предателя пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, пока его город уничтожали захватчики, бывший полицейский дежурил, вел материалы журналов единого учета, обеспечивал общественный порядок для оккупационных властей. Когда же его новые хозяева спешно бежали из Изюма во время контрнаступления ВСУ, предатель тоже попытался скрыться. Но по пути наступил на российскую мину. Выжившего после подрыва бывшего коллегу задержали украинские правоохранители. Теперь ему грозит пожизненное.

«Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в Ленинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении бывшего полицейского по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — отметили прокуроры.