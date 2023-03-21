На Харківщині поліцейський, який зрадив Україну, підірвався на міні

Колишній поліцейський із Ізюма так поспішав втекти від відплати, що підірвався на міні. Він вижив, але тепер зраднику загрожує довічне. Справу передали до суду.

“Колишній дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області під час окупації м. Ізюм перейшов на бік ворога. Він добровільно обійняв посаду “дільничного інспектора поліції” в незаконно створеному окупаційному органі “Ізюмське районне управління поліції Харківської області”, – нагадала історію зрадника пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, поки його місто знищували загарбники, колишній поліцейський чергував, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував громадський порядок для окупаційної влади. Коли ж його нові господарі спішно втекли з Ізюма під час контрнаступу ЗСУ, зрадник теж спробував втекти. Але на шляху наступив на російську міну. Колишнього колегу, який вижив після підриву, затримали українські правоохоронці. Тепер йому загрожує довічне.

“Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Ленінського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)”, – зазначили прокурори.