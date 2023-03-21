Участвовал в оккупации Купянщины: будут судить боевика так называемой «ДНР»
В Харьковской области завершили спецрасследование относительно военного так называемой «ДНР», который участвовал в оккупации Купянского района
По данным Харьковской областной прокуратуры, уроженец села Снежное Донецкой области в 2016 году находился в городе Донецк и вступил в ряды батальона «Витязь» с целью непосредственного участия в противоправной деятельности террористической организации «ДНР».
Следователи установили, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину военный псевдореспублики принимал участие в оккупации пгт Большой Бурлук Купянского района.
Мужчину будут судить заочно в Машевском районном суде Полтавской области. Ему инкриминируется участие в террористической организации и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области завершили спецрасследование относительно военного так называемой «ДНР», который участвовал в оккупации Купянского района".