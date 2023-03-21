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Брав участь в окупації Куп’янщини: судитимуть бойовика так званої «ДНР»

Суспільство 13:17   21.03.2023
Виктория Яковенко
Брав участь в окупації Куп’янщини: судитимуть бойовика так званої «ДНР» Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині завершили спецрозслідування стосовно військового так званої «ДНР», який брав участь в окупації Куп’янського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, уроженец села Сніжне Донецької області у 2016 році перебував у місті Донецьк і вступив до лав батальону «Вітязь» з метою безпосередньої участі у протиправній діяльності терористичної організації «ДНР».

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідчі встановили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну військовий псевдореспубліки брав участь в окупації смт Великий Бурлук Куп‘янського району.

Чоловіка судитимуть заочно в Машівському районному суді Полтавської області. Йому інкримінують участь в терористичній організації та участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 13:17;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині завершили спецрозслідування стосовно військового так званої «ДНР», який брав участь в окупації Куп’янського району.".