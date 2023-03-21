Брав участь в окупації Куп’янщини: судитимуть бойовика так званої «ДНР»

На Харківщині завершили спецрозслідування стосовно військового так званої «ДНР», який брав участь в окупації Куп’янського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, уроженец села Сніжне Донецької області у 2016 році перебував у місті Донецьк і вступив до лав батальону «Вітязь» з метою безпосередньої участі у протиправній діяльності терористичної організації «ДНР».

Слідчі встановили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну військовий псевдореспубліки брав участь в окупації смт Великий Бурлук Куп‘янського району.

Чоловіка судитимуть заочно в Машівському районному суді Полтавської області. Йому інкримінують участь в терористичній організації та участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).