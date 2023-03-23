На Салтовке 24 марта на несколько часов трамваи сменят маршруты
С 10:00 до 15:00, в четверг, 24 марта, в Харькове временно будет приостановлено движение трамваев на участках улицы Академика Павлова, переулке Салтовского и Салтовского шоссе.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – парк Машиностроителей;
№8: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 16:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 15:00, в четверг, 24 марта, в Харькове временно будет приостановлено движение трамваев на участках улицы Академика Павлова, переулке Салтовского и Салтовского шоссе.".