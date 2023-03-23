На Салтівці 24 березня на кілька годин трамваї змінять маршрути

З 10:00 до 15:00, у четвер, 24 березня у Харкові тимчасово буде припинений рух трамваїв на ділянках вулиці Академіка Павлова, провулку Салтівського та Салтівського шосе.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».