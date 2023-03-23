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На Салтівці 24 березня на кілька годин трамваї змінять маршрути

Суспільство 16:35   23.03.2023
Виктория Яковенко
На Салтівці 24 березня на кілька годин трамваї змінять маршрути

З 10:00 до 15:00, у четвер, 24 березня у Харкові тимчасово буде припинений рух трамваїв на ділянках вулиці Академіка Павлова, провулку Салтівського та Салтівського шосе.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло  «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 16:35;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 15:00, у четвер, 24 березня у Харкові тимчасово буде припинений рух трамваїв на ділянках вулиці Академіка Павлова, провулку Салтівського та Салтівського шосе.".