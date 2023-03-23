На Салтівці 24 березня на кілька годин трамваї змінять маршрути
З 10:00 до 15:00, у четвер, 24 березня у Харкові тимчасово буде припинений рух трамваїв на ділянках вулиці Академіка Павлова, провулку Салтівського та Салтівського шосе.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;
№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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Ви читали новину: «На Салтівці 24 березня на кілька годин трамваї змінять маршрути»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 16:35;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 15:00, у четвер, 24 березня у Харкові тимчасово буде припинений рух трамваїв на ділянках вулиці Академіка Павлова, провулку Салтівського та Салтівського шосе.".