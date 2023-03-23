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Нанес удар в шею: житель Харьковщины хотел убить собутыльника

Общество 13:32   23.03.2023
Виктория Яковенко
Нанес удар в шею: житель Харьковщины хотел убить собутыльника Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области во время ссоры нетрезвый мужчина набросился на знакомого и нанес ему ножевое ранение.

Как установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 марта во время распития спиртного между 39-летним мужчиной и его 40-летним знакомым возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и нанес своему товарищу удар в область шеи. 40-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Злоумышленник был задержан, он в СИЗО.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 13:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области во время ссоры нетрезвый мужчина набросился на знакомого и нанес ему ножевое ранение.".