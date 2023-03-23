Нанес удар в шею: житель Харьковщины хотел убить собутыльника
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харьковской области во время ссоры нетрезвый мужчина набросился на знакомого и нанес ему ножевое ранение.
Как установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 марта во время распития спиртного между 39-летним мужчиной и его 40-летним знакомым возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и нанес своему товарищу удар в область шеи. 40-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Злоумышленник был задержан, он в СИЗО.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 13:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области во время ссоры нетрезвый мужчина набросился на знакомого и нанес ему ножевое ранение.".