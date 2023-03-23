Нанес удар в шею: житель Харьковщины хотел убить собутыльника

В Харьковской области во время ссоры нетрезвый мужчина набросился на знакомого и нанес ему ножевое ранение.

Как установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 марта во время распития спиртного между 39-летним мужчиной и его 40-летним знакомым возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и нанес своему товарищу удар в область шеи. 40-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Злоумышленник был задержан, он в СИЗО.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.