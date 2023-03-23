Наніс удар в шию: мешканець Харківщини хотів вбити товариша по чарці
Фото: ГУНП в Харківській області
Під час сварки нетверезий чоловік накинувся на знайомого та наніс йому ножове порання.
Як встановили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 березня під час розпиття спиртних напоїв між 39-річним чоловіком та його 40-річним знайомим виник конфлікт. Зловмисник схопив ніж та наніс своєму товаришу удар в область шиї. 40-річного чоловіка у тяжкому стані шпиталізували до лікарні.
Зловмисника затримали, він у СІЗО.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 13:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сварки нетверезий чоловік накинувся на знайомого та наніс йому ножове порання.".