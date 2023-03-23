Наніс удар в шию: мешканець Харківщини хотів вбити товариша по чарці

Під час сварки нетверезий чоловік накинувся на знайомого та наніс йому ножове порання.

Як встановили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 березня під час розпиття спиртних напоїв між 39-річним чоловіком та його 40-річним знайомим виник конфлікт. Зловмисник схопив ніж та наніс своєму товаришу удар в область шиї. 40-річного чоловіка у тяжкому стані шпиталізували до лікарні.

Зловмисника затримали, він у СІЗО.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.