Live
  • Четвер 23.03.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.43
    • 🔴

Наніс удар в шию: мешканець Харківщини хотів вбити товариша по чарці

Суспільство 13:32   23.03.2023
Вікторія Яковенко
Наніс удар в шию: мешканець Харківщини хотів вбити товариша по чарці Фото: ГУНП в Харківській області

Під час сварки нетверезий чоловік накинувся на знайомого та наніс йому ножове порання.

Як встановили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 березня під час розпиття спиртних напоїв між 39-річним чоловіком та його 40-річним знайомим виник конфлікт. Зловмисник схопив ніж та наніс своєму товаришу удар в область шиї. 40-річного чоловіка у тяжкому стані шпиталізували до лікарні.

Зловмисника затримали, він у СІЗО.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.

Читайте також: Їхав п’яним і вбив кума: винуватця смертельної ДТП на Харківщині засудили

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:01
В Харківській області виявили новий штам COVID-19
10:03
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)
16:53
Процес знімав на відео: у Харкові чоловік зґвалтував малолітню сестру
16:23
Загинула на власному подвір’ї: в Харківській області ексгумували труп
16:05
Допомагала ворогу із фінансами: на Харківщині викрили ще одну колаборантку

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Наніс удар в шию: мешканець Харківщини хотів вбити товариша по чарці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 13:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сварки нетверезий чоловік накинувся на знайомого та наніс йому ножове порання.".