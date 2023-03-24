Больше половины жителей Циркунов со светом – «Харьковоблэнерго»

В селе Циркуны Харьковской области вернули электричество более 50% потребителей. В «Харьковоблэнерго» спрогнозировали, что полностью заживить село смогут через несколько недель.

Энергетики отремонтировали 11 трансформаторных подстанций, заменили 120 опор и 30 км высоковольтной линии 110 кВ, а также 90 опор и 10 км линий 0,4 кВ, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Напомню, что в Циркунах были значительные повреждения нашего оборудования в результате оккупации и постоянных обстрелов. 12 трансформаторов нуждались в полной замене. Кроме того, здесь осталось очень много заменяемых территорий. Потребовалось приложить значительные усилия, чтобы хотя бы начать подключать жителей села. Первых потребителей мы заживили еще в декабре», – рассказал начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.

Без света в Циркунах пока остаются 700 потребителей, добавил Рубцов. В «Харьковоблэнерго» надеются, что полностью зажить село смогут уже через несколько недель. Для восстановления электроснабжения привлекают дополнительные бригады из других районов, заявили специалисты.