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Больше половины жителей Циркунов со светом – «Харьковоблэнерго»

Общество 12:13   24.03.2023
Виктория Яковенко
Больше половины жителей Циркунов со светом – «Харьковоблэнерго» Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В селе Циркуны Харьковской области вернули электричество более 50% потребителей. В «Харьковоблэнерго» спрогнозировали, что полностью заживить село смогут через несколько недель.  

Энергетики отремонтировали 11 трансформаторных подстанций, заменили 120 опор и 30 км высоковольтной линии 110 кВ, а также 90 опор и 10 км линий 0,4 кВ, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Напомню, что в Циркунах были значительные повреждения нашего оборудования в результате оккупации и постоянных обстрелов. 12 трансформаторов нуждались в полной замене. Кроме того, здесь осталось очень много заменяемых территорий. Потребовалось приложить значительные усилия, чтобы хотя бы начать подключать жителей села. Первых потребителей мы заживили еще в декабре», – рассказал начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.

Без света в Циркунах пока остаются 700 потребителей, добавил Рубцов. В «Харьковоблэнерго» надеются, что полностью зажить село смогут уже через несколько недель. Для восстановления электроснабжения привлекают дополнительные бригады из других районов, заявили специалисты.

свет
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
свет
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 12:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Циркуны Харьковской области вернули электричество более 50% потребителей. В «Харьковоблэнерго» спрогнозировали, что полностью заживить село смогут через несколько недель.  ".