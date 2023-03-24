Більше половини мешканців Циркунів зі світлом – «Харківобленерго»

У селі Циркуни Харківської області повернули електрику у понад 50% споживачів. У «Харківобленерго» спрогнозували, що повністю заживити село зможуть за кілька тижнів.

Енергетики відремонтували 11 трансформаторних підстанцій, замінили 120 опор та 30 кілометрів високовольтної лінії 110 кВ, а також 90 опор та 10 кілометрів ліній 0,4 кВ, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Нагадаю, що в Циркунах були значні пошкодження нашого обладнання внаслідок окупації та постійних обстрілів. 12 трансформаторів потребували повної заміни. Окрім того, тут залишилося дуже багато замінованих територій. Треба було докласти значних зусиль, щоб хоча б розпочати підключати жителів села. Перших споживачів ми заживили ще у грудні», – розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов.

Без світла в Циркунах поки що залишаються 700 споживачів, додав Рубцов. В «Харківобленерго» сподіваються, що повністю зажити село зможуть вже за кілька тижнів. Для відновлення електропостачання залучають додаткові бригади з інших районів, заявили фахівці.

Для відновлення електропостачання у Циркунах продовжують залучати додаткові бригади з інших районів. В умовах війни прогнози робити важко, але є надія, що вже за кілька тижнів село буде повністю заживлено, розповіли у «Харківобленерго».