Какая погода будет в Харькове в выходные
25 и 26 марта в Харькове прогнозируется в основном облачная погода, в воскресенье ожидается дождь.
В субботу небо преимущественно будет скрыто за облаками, ночная температура составит от 6 до 8 градусов со знаком «плюс», дневная — от 14 до 16 тепла, сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье ночью — 5-7 градусов тепла. Днем возможен дождь, столбики термометров будут показывать до +15.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 22:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 и 26 марта в Харькове прогнозируется в основном облачная погода, в воскресенье ожидается дождь.".