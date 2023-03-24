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Какая погода будет в Харькове в выходные

Общество 22:03   24.03.2023
Елена Нагорная
Какая погода будет в Харькове в выходные

25 и 26 марта в Харькове прогнозируется в основном облачная погода, в воскресенье ожидается дождь.

В субботу небо преимущественно будет скрыто за облаками, ночная температура составит от 6 до 8 градусов со знаком «плюс», дневная — от 14 до 16 тепла, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье ночью — 5-7 градусов тепла. Днем возможен дождь, столбики термометров будут показывать до +15.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 22:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 и 26 марта в Харькове прогнозируется в основном облачная погода, в воскресенье ожидается дождь.".