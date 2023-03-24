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Яка погода буде в Харкові у вихідні

Суспільство 22:03   24.03.2023
Олена Нагорна
Яка погода буде в Харкові у вихідні

25 та 26 березня у Харкові прогнозується переважно хмарна погода, у неділю очікується дощ.

У суботу небо переважно буде сховане за хмарами, нічна температура становитиме від 6 до 8 градусів зі знаком «плюс», денна – від 14 до 16 тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю вночі – 5-7 градусів тепла. Вдень можливий дощ, стовпчики термометрів показуватимуть до +15.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 22:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 та 26 березня у Харкові прогнозується переважно хмарна погода, у неділю очікується дощ.".