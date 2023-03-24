Яка погода буде в Харкові у вихідні

25 та 26 березня у Харкові прогнозується переважно хмарна погода, у неділю очікується дощ.

У суботу небо переважно буде сховане за хмарами, нічна температура становитиме від 6 до 8 градусів зі знаком «плюс», денна – від 14 до 16 тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю вночі – 5-7 градусів тепла. Вдень можливий дощ, стовпчики термометрів показуватимуть до +15.