Яка погода буде в Харкові у вихідні
25 та 26 березня у Харкові прогнозується переважно хмарна погода, у неділю очікується дощ.
У суботу небо переважно буде сховане за хмарами, нічна температура становитиме від 6 до 8 градусів зі знаком «плюс», денна – від 14 до 16 тепла, повідомляє Укргідрометцентр.
У неділю вночі – 5-7 градусів тепла. Вдень можливий дощ, стовпчики термометрів показуватимуть до +15.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 22:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 та 26 березня у Харкові прогнозується переважно хмарна погода, у неділю очікується дощ.".