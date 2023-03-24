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Коммунальщики рассказали, как обследуют разбитые обстрелами дома в Харькове

Общество 18:59   24.03.2023
Елена Нагорная
Коммунальщики рассказали, как обследуют разбитые обстрелами дома в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове в результате вражеских обстрелов получили повреждения различного масштаба около 5,2 тысячи зданий. Все они прошли первый этап обследования — техосмотр балансодержателем и его инженерами.

По итогам техосмотра 450 домов имеют значительные повреждения и требуют детального обследования, рассказал журналистам первый замдиректора департамента ЖКХ горсовета Алексей Богач.

«Детальное обследование проводится с инструментальными и геометрическими элементами. То есть если здание изменило свои свойства, мы проводим детальное обследование, а после него, когда понимаем, что там был пожар, есть деформация, отсутствуют конструкции, проводим уже третью экспертизу — инструментальную. Она проводится в течение 2-4 месяцев. Это действительно большая работа, она выполняется с участием специализированных институтов и учреждений», — пояснил Богач.

По его словам, после всех трех этапов обследования поврежденных домов специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Если окажется, что восстановление дома будет стоить дороже, чем строительство нового, его будут сносить.

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Богач рассказал, что сейчас в Харькове восстанавливают более 50 поврежденных обстрелами домов. В прошлом году отстроили около 200. Часть из них отремонтировали капитально, в остальных провели текущий ремонт. Также в 2022 году горсовет помог харьковчанам застеклить 75 тысяч окон.

Всего к работам по восстановлению жилого фонда Харькова привлечено более десяти организаций, добавил Богач.

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 18:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате вражеских обстрелов получили повреждения различного масштаба около 5,2 тысячи зданий. Все они прошли первый этап обследования — техосмотр балансодержателем и его инженерами.".