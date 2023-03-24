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Комунальники розповіли, як обстежують розбиті обстрілами будинки в Харкові

Суспільство 18:59   24.03.2023
Олена Нагорна
Комунальники розповіли, як обстежують розбиті обстрілами будинки в Харкові

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів отримали пошкодження різного масштабу близько 5,2 тисячі будівель. Усі вони пройшли перший етап обстеження – техогляд балансоутримувачем та його інженерами.

За підсумками техогляду 450 будинків мають значні пошкодження та потребують детального обстеження, розповів журналістам перший заступник директора департаменту ЖКГ міськради Олексій Богач.

“Детальне обстеження проводиться з інструментальними та геометричними елементами. Тобто якщо будівля змінила свої властивості, ми проводимо детальне обстеження, а після нього, коли розуміємо, що там була пожежа, є деформація, відсутні конструкції, проводимо вже третю експертизу – інструментальну. Вона проводиться протягом 2-4 місяців. Це справді велика робота, вона виконується за участю спеціалізованих інститутів та установ”, – пояснив Богач.

За його словами, після всіх трьох етапів обстеження пошкоджених домів фахівці розробляють проєктно-кошторисну документацію. Якщо виявиться, що відновлення будинку коштуватиме дорожче, ніж зведення нового, його зноситимуть.

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Богач розповів, що зараз у Харкові відновлюють понад 50 пошкоджених обстрілами будинків. Минулоріч відбудували близько 200. Частину з них відремонтували капітально, у решті провели поточний ремонт. Також у 2022 році міськрада допомогла харків’янам засклити 75 тисяч вікон.

Загалом до робіт з відновлення житлового фонду Харкова залучено понад десять організацій, додав Богач.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 18:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок ворожих обстрілів отримали пошкодження різного масштабу близько 5,2 тисячі будівель. Усі вони пройшли перший етап обстеження – техогляд балансоутримувачем та його інженерами.".