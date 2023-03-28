На Харьковщине эксгумировали тело пенсионера, погибшего от обстрела РФ
Фото: Харьковская областная прокуратура
5 мая 2022 года от осколочного ранения в голову во время российского обстрела погиб 81-летний житель села Веселое Харьковского района.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«28 марта 2023 года в селе Веселое Харьковского района на местном кладбище правоохранители эксгумировали труп 81-летнего мужчины», — рассказали правоохранители.
Сейчас труп мужчины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 мая 2022 года от осколочного ранения в голову во время российского обстрела погиб 81-летний житель села Веселое Харьковского района.".