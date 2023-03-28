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На Харьковщине эксгумировали тело пенсионера, погибшего от обстрела РФ

Общество 13:36   28.03.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине эксгумировали тело пенсионера, погибшего от обстрела РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

5 мая 2022 года от осколочного ранения в голову во время российского обстрела погиб 81-летний житель села Веселое Харьковского района.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«28 марта 2023 года в селе Веселое Харьковского района на местном кладбище правоохранители эксгумировали труп 81-летнего мужчины», — рассказали правоохранители.

Сейчас труп мужчины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 13:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 мая 2022 года от осколочного ранения в голову во время российского обстрела погиб 81-летний житель села Веселое Харьковского района.".