На Харьковщине эксгумировали тело пенсионера, погибшего от обстрела РФ

5 мая 2022 года от осколочного ранения в голову во время российского обстрела погиб 81-летний житель села Веселое Харьковского района.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«28 марта 2023 года в селе Веселое Харьковского района на местном кладбище правоохранители эксгумировали труп 81-летнего мужчины», — рассказали правоохранители.

Сейчас труп мужчины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).