На Харківщині ексгумували тіло пенсіонера, який загинув від обстрілу РФ
Фото: Харківська обласна прокуратура
5 травня 2022 року від осколкового поранення в голову під час російського обстрілу загинув 81-річний мешканець села Веселе Харківського району.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
«28 березня 2023 року у селі Веселе Харківського району на місцевому кладовищі правоохоронці ексгумували труп 81-річного чоловіка», – розповіли правоохоронці.
Наразі труп чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 13:36;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 травня 2022 року від осколкового поранення в голову під час російського обстрілу загинув 81-річний мешканець села Веселе Харківського району.".