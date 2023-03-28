На Харківщині ексгумували тіло пенсіонера, який загинув від обстрілу РФ

5 травня 2022 року від осколкового поранення в голову під час російського обстрілу загинув 81-річний мешканець села Веселе Харківського району.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«28 березня 2023 року у селі Веселе Харківського району на місцевому кладовищі правоохоронці ексгумували труп 81-річного чоловіка», – розповіли правоохоронці.

Наразі труп чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).