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На Харківщині ексгумували тіло пенсіонера, який загинув від обстрілу РФ

Суспільство 13:36   28.03.2023
Виктория Яковенко
На Харківщині ексгумували тіло пенсіонера, який загинув від обстрілу РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

5 травня 2022 року від осколкового поранення в голову під час російського обстрілу загинув 81-річний мешканець села Веселе Харківського району.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«28 березня 2023 року у селі Веселе Харківського району на місцевому кладовищі правоохоронці ексгумували труп 81-річного чоловіка», – розповіли правоохоронці.

Наразі труп чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 13:36;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 травня 2022 року від осколкового поранення в голову під час російського обстрілу загинув 81-річний мешканець села Веселе Харківського району.".