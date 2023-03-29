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Под Харьковом горели дачи — ГСЧС (фото)

Происшествия 10:42   29.03.2023
Оксана Горун
Под Харьковом горели дачи — ГСЧС (фото) Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГСЧС Харьковского района сообщили о пожаре в садоводческом обществе на территории села Лизогубовка.

«28 марта в 20 час. 13 мин. на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: с. Лизогубовка, садоводческое общество «Ивушка». К месту вызова было направлено 2 отделения 25 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области», — проинформировали в facebook Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Под Харьковом горели дачи в Лизогубовке 2
Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС в Харьковской области

Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что горит одноэтажный дом. Огонь охватил 100 квадратных метров. В 21:15 огонь уже локализовали, а в 22:50 полностью потушили. Пострадавших нет.

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Под Харьковом горели дачи в Лизогубовке 3
Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС в Харьковской области

«По предварительным данным, причина возникновения пожара связана с действием источника зажигания огневого воздействия», — отметили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 10:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС Харьковского района сообщили о пожаре в садоводческом обществе на территории села Лизогубовка".