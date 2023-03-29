Под Харьковом горели дачи — ГСЧС (фото)

В ГСЧС Харьковского района сообщили о пожаре в садоводческом обществе на территории села Лизогубовка.

«28 марта в 20 час. 13 мин. на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: с. Лизогубовка, садоводческое общество «Ивушка». К месту вызова было направлено 2 отделения 25 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области», — проинформировали в facebook Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что горит одноэтажный дом. Огонь охватил 100 квадратных метров. В 21:15 огонь уже локализовали, а в 22:50 полностью потушили. Пострадавших нет.

«По предварительным данным, причина возникновения пожара связана с действием источника зажигания огневого воздействия», — отметили в ГСЧС.