Под Харьковом горели дачи — ГСЧС (фото)
В ГСЧС Харьковского района сообщили о пожаре в садоводческом обществе на территории села Лизогубовка.
«28 марта в 20 час. 13 мин. на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: с. Лизогубовка, садоводческое общество «Ивушка». К месту вызова было направлено 2 отделения 25 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области», — проинформировали в facebook Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что горит одноэтажный дом. Огонь охватил 100 квадратных метров. В 21:15 огонь уже локализовали, а в 22:50 полностью потушили. Пострадавших нет.
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«По предварительным данным, причина возникновения пожара связана с действием источника зажигания огневого воздействия», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС Харьковского района сообщили о пожаре в садоводческом обществе на территории села Лизогубовка".