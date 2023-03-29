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Під Харковом горіли дачі – ДСНС (фото)

Події 10:42   29.03.2023
Оксана Горун
Під Харковом горіли дачі – ДСНС (фото) Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області

У ДСНС Харківського району повідомили про пожежу в садівничому товаристві на території села Лизогубівка.

28 березня о 20 год. 13 хв. на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, за адресою: с. Лизогубівка, садівниче товариство “Івушка”. До місця виклику було направлено 2 відділення 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області“, – поінформували у фейсбуці Харківського районного управління ГУ ДСНС України в Харківській області.

Під Харковом горіли дачі у Лизогубівці 2

Коли рятувальники прибули на місце, виявилось, що горить одноповерховий будинок. Вогонь охопив 100 квадратних метрів. О 21:15 вогонь уже локалізували, а о 22:50 повністю загасили. Постраждалих немає.

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Під Харковом горіли дачі у Лизогубівці 3

“За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу”, – зазначили в ДСНС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 10:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС Харківського району повідомили про пожежу в садівничому товаристві на території села Лизогубівка".