Під Харковом горіли дачі – ДСНС (фото)

У ДСНС Харківського району повідомили про пожежу в садівничому товаристві на території села Лизогубівка.

“28 березня о 20 год. 13 хв. на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, за адресою: с. Лизогубівка, садівниче товариство “Івушка”. До місця виклику було направлено 2 відділення 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області“, – поінформували у фейсбуці Харківського районного управління ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли рятувальники прибули на місце, виявилось, що горить одноповерховий будинок. Вогонь охопив 100 квадратних метрів. О 21:15 вогонь уже локалізували, а о 22:50 повністю загасили. Постраждалих немає.

“За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу”, – зазначили в ДСНС.