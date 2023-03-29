Возглавляла пенсионный фонд при оккупантах: в Волчанске задержали предателя

Сотрудники СБУ задержали 65-летнюю женщину, которая во время оккупации города Волчанск в Харьковской области возглавляла фейковое управление пенсионного фонда.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, местная жительница в июле 2022 года добровольно заняла должность «и.о. начальника» в одном из незаконных органов оккупантов — «Управление пенсионного фонда Волчанского района».

На этой должности коллаборантка организовывала сбор и учет сведений о жителях, которым выдавалась материальная помощь от оккупантов, организовывала выдачу украинским пенсионерам специальных справок вместо утраченных или отсутствующих пенсионных удостоверений, осуществляла набор новых сотрудников.

О собранных данных и проделанной работе злоумышленница отчитывалась военным РФ.

«Незаконно собранные персональные данные жителей Волчанского района могли быть использованы оккупантами для навязывания им в дальнейшем российского гражданства, а также для подготовки и проведения псевдореферендума о присоединении к стране-агрессорке», — добавил Абдула.

После деоккупации Волчанского района преступница осталась в городе и хотела избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили ее деятельность и задержали.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Сейчас коллаборантка находится в СИЗО.

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