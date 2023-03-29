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Очолювала пенсійний фонд при окупантах: у Вовчанську затримали зрадницю

Суспільство 14:47   29.03.2023
Вікторія Яковенко
Очолювала пенсійний фонд при окупантах: у Вовчанську затримали зрадницю Фото: Владислав Абдула

Співробітники СБУ затримали 65-річну жінку, яка під час окупації міста Вовчанськ в Харківській області очолювала фейкове Управління пенсійного фонду.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, місцева мешканка у липні 2022 року добровільно обійняла посаду “в. о. начальника” в одному з незаконних органів окупаційної влади – “Управління пенсійного фонду Вовчанського районі» .

На цій посаді колаборантка організовувала збір та облік відомостей про осіб, яким видавалася матеріальна допомога від окупантів, організовувала видачу українським пенсіонерам спеціальних довідок замість втрачених або відсутніх пенсійних посвідчень, здійснювала набір нових співробітників.

Про усі зібрані дані та проведену роботу зловмисниця звітувала військовим РФ.

«Незаконно зібрані персональні дані мешканців Вовчанського району могли бути використані окупантами для нав’язування їм надалі російського громадянства, а також для підготовки та проведення псевдореферендуму про приєднання до країни-агресорки», – додав Абдула.

Після деокупації Вовчанського району злочинниця залишилася у місті та хотіла уникнути покарання. Однак, співробітники СБУ викрили її злочинну діяльність і затримали.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1  ККУ (колабораційна діяльність).

Наразі колаборантка перебуває у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 14:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СБУ затримали 65-річну жінку, яка під час окупації міста Вовчанськ в Харківській області очолювала фейкове Управління пенсійного фонду.".